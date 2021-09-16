Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışına gıda ürünleri ihraç eden Türk iş adamı A.D., üç yıldır karşılıklı ticaret yaptıkları Nijerya uyruklu A.A.I.A.’ya, son alışverişlerinde 100 bin dolar karşılığında 20 ton ekmek mayası sattı. Yüklü miktarda mayayı satın alan A.A.I.A., karşılığında 20 bin dolar kaparo aldı. Türk iş adamı A.D., daha önce 100 binlerce dolar tutarında ticaret yaptıkları Nijeryalı iş adamına güvenerek paranın geri kalan 80 bin dolarlık tutarını 13 Eylül’de teslim almak üzere sözleşti.

A.D. ile Nijerya uyruklu tüccar geçtiğimiz Pazartesi günü kalan paranın teslimi için Bakırköy Kartaltepe Mahallesindeki bir kafede bir araya geldi. Türk iş adamının güvendiği Nijeryalı ise sahte para balyalarını verir vermez uzaklaştı.

ÜÇ YILDIR BERABER TİCARET YAPIYORLARDI

A.D., Nijeryalı A.A.I.A.’ya ikramda bulunduktan sonra güvendiği için paraları incelemeye gerek duymadan çantasına koydu. Sahte banknotlar ile buluşma noktasından ayrılan iş adamı bir müddet sonra çantasına koyduğu balyaları inceleyince üzerinde “geçersizdir” yazısını gördü. Üç yıldır ticaret yaptıkları kişi tarafından dolandırıldığını fark eden ve bu nedenle şaşkına dönen A.D., kısa süreli paniğin ardından soluğu poliste aldı.

ADLİ MAKAMLAR SERBEST BIRAKTI

Yapılan dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi, sokaklar didik didik arandı. Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda, Nijeryalı dolandırıcı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinde yakalandığı sırada 802 adet daha sahte dolar ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli sorgulanmak üzere Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Osmaniye Polis Merkezine götürüldü. A.A.I.A., karakoldaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Nijeryalı dolandırıcının, sevk edildiği adli makamlarca “adli kontrol“ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

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