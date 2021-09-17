Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çoban’ın hedefi anavatanı olan Türkiye’ye ve çok sevdiği İstanbul’a ulaşmaktı. Münih'ten yola çıkan Çoban tam 45 gün boyunca neredeyse hiç durmadan koştu. Yalnızca yeme içme ve uyku gibi ihtiyaçları için mola veren genç adam, yağmur çamur demeden yoluna devam etti. Yolculuğunda Türkiye dâhil 9 ülkeyi dolaşan Çoban’ın son durağı ise İstanbul oldu.

Bir buçuk ay önce başladığı koşuyu İstanbul’da noktalayan çılgın Türk son derece mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Koşarken sosyal medyadaki takipçilerinden Afrika’daki yardıma muhtaç insanlar için bağış topladığını belirten Çoban "Bu paralarla su kuyuları açtırmak istiyorum. Beni koşarken Afganistanlı, kaçak sananlar oldu. Kimse Türkiye’ye koşabileceğime inanmıyordu. Fakat ben inandım. Her gün en az bir maraton koştum” dedi.

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