Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü E- Sınav Merkezi’nde yapılan yazılı ehliyet sınavında S.A. kopya çekebilmek için görüntülü ve sesli bir iletişim düzeneği kurdu. S.A. maskesinin altındaki gizli kamera sayesinde, soruları karşı tarafa iletti. Kulağındaki özel dinleme cihazıyla ise cevapları alarak soruları yanıtladı.

POLİS EKİPLERİ DEDEKTÖR İLE ARAMA YAPTI

Sınav esnasında tavırlarından şüphelenen görevli S.A.’nın kopya çektiğini fark edince durumu polise bildirdi. Polis ekipleri S.A.’nın üzerinde dedektör ile arama yapınca kulağına yerleştirdiği böcek ve kablosuz kamerayı tespit ettı. S.A. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. S.A., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerine teslim edildi.

KULAĞINDAKİ CİHAZ HASTANEDE ÇIKARTILDI

Polis ekipleri kulağındaki böcek cihazını çıkartabilmek için S.A.’yı Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürdü. Burada S.A.’nın kulağındaki böcek cımbızla çıkartıldı. Hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürülen S.A.'nın suç ortağı H.K. da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Her iki şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.







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