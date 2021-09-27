Türkiye Gazetesi

Muğla'da geçen yıl Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldürdüğü gereçkesiyle tutuklanan Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılanmasına bugün de devam edildi.

"PİŞMANIM"

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen altıncı duruşmaya merhumenin babası Sıddık ile annesi Şefika Gültekin katıldı. Haklarında suç delillierini gizlemekten iddianame hazırlanan zanlının babası Selim, annesi Ayten Avcı, cinayetten sonra boşandığı Eda Karagün ile iş ortağı Şükrü Gökhan O. da duruşmaa yer aldı. Bu dört sanık, çapraz sorguya alındı. Duruşmaya SEGBİS kanalıyla cezaevinden görüntülü olarak katılan Cemal Metin Avcı, olayların bu şekilde gelişmesinden pişman olduğunu söyledi.

"TELEFON ARŞİVİ İNCELENECEK"

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporu ve ABD’ye cep telefonu iCloud için yazılan müzekkereye cevap geldiği belirtilerek, cevabın incelenmesi için duruşmayı 1 Kasım'a tarihine erteledi. Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk hâlinin devamına, diğer sanıkların ise tutuksuz yargılanmalarına hükmedildi.

"DOSYA İLERLİYOR"

Duruşma sonrası açıklama yapan Pınar Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu "Cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı, Ona ilk gün yardım eden Mertcan A. fakat daha sonraki süreçte ayın 20’sinde suç delillerini gizleyen kişi ise bugün yargılanan 4 sanık. Bunlar Cemal Metin Avcı’nın annesi, babası, babasının iş ortağı ve eski eşi. Biz sanıkların hepsinin ayrı ayrı tutuklanmasını istedik. Mahkeme talebimizi bu aşamada reddetti. Dosya ilerliyor. Esasen beklenen bir müzekkere vardı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bugün itibari ile mahkeme başkanı bu müzekkereye cevabın geldiğini söyledi. Onlar da inceleyememişler. Biz duruşma öncesi aldık ama baktığınız zaman sadece üst yazı var Türkçe olarak. Diyor ki, ‘Adalet Bakanlığının görüşmesi neticesinde Amerika’dan gelen cevabi yazı bu şekildedir’ diyor. ‘Amerika’ya bir takım evraklar gönderilmiştir. Başka bir talebiniz var ise değerlendirelim’ diyor. Ama ne geldi ne gitti mahkeme dahi bilmiyor bunu. Çünkü onlar da daha evrakları açıp bakamamışlar” dedi.

"SADECE BOĞMAMIŞ..."

Otopsi raporuna göre Pınar Gültekin'in henüz hayattayken yakıldığını belirten Koçoğlu "Bugüne kadar raporlar iki şekildeydi. Hep veya diyordu. Yani boğma veya yakma diyordu. Fakat son gelen raporda veya ibaresi 've’ye dönmüş. Burada Pınar Gültekin’in katledilmesi sadece boğma değil, boğma ve aynı zamanda yakma. Yani aslında Pınar Gültekin öldürüldüğü zaman hayattaymış. Bununla ilgili de sanık müdafilerinin bir takım itirazları oldu. Bu rapor çok uygun değil, yeni rapor alınsın diye. Mahkeme de bunu reddetti” diye konuştu.