Türkiye Gazetesi

Göçmen hareketliliği sürüyor. Gelen ihbarlar üzerine birçok göçmen kurtarılmaya devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızılburun açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

10 GÖÇMEN KURTARILDI

Can salındaki 10 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında 114 düzensiz göçmen yakalandı İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan Afgan göçmenler: Kadınlarımız otobüsle geliyor Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı.