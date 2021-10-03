Türkiye Gazetesi

MHP'nin Ankara Bölge İstişare Toplantısı'na gitmek üzere Bartın'dan hareket eden ve MHP kafilesini taşıyan yolcu otobüsü Bartın - Ankara karayolu Esenyurt mevkiinde kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta kontrolden çıkarak devrildi.

BELEDİYE BAŞKANI YARALANDI, YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, kazada otobüste bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Demir'in de olduğu 19 kişi yaralandı.

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile Murat Sevinç'in hayatını kaybettiği kazada yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"KAZANIN FARKINDA BİLE DEĞİLDİLER"

Kaza haberini alır almaz olay yerine gelen MHP Bartın Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Bünyamin Özgüroğlu, devrilen midibüsteki yaralıların şoka girdiğini anlatarak camı kırarak yaralıları araçtan kurtardıklarını ifade etti.

Özgüroğlu, "İçeriden çıkan arkadaşların çoğu şoktaydı. Aniden direksiyon hakimiyetini kaybedip aracın kaydığı söylendi. Kaza sonrası hemen geldik. Araba devrilmiş haldeydi. Ön camı kırdık. Can havliyle bağıran vardı. Kurtarılmayı bekleyenler vardı. Çoğu arkadaşımız şoktaydı. Kazanın farkında bile değildier. Ayakta olanları hemen aldık. Cenazelerimizi de AFAD ve sağlık ekipleri gelince onlar aldı. Belediye başkanımızın durumu iyiydi. Herhalde başında çarpmanın etkisiyle zedelenme vardı. Merkez ilçe başkanımız ile il başkanımız bizim yanımızdaydı. Çalışmalara katıldılar. İkisi de şoktaydı, sonra hastaneye gönderdik. Durumları da iyiydi" diye konuştu.

Öte yandan kaza haberini alan yaralıların yakınları Bartın Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne akın etti.

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