Türkiye Gazetesi

Tekkeköy ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipler tarafından hırsızlık suçundan aranan 42 yaşındaki M. A.’nın bir börekçide kahvaltı yaptığı bilgisi geldi. İhbar üzerine börekçiye baskın düzenleyen polis ekipleri M. A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.A.’nın 1.5 ay içinde 7 ayrı hırsızlık olayına adı karıştığı ve Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yine hırsızlık suçlarından aranması bulunduğu ortaya çıktı.

“KÖTÜ İŞLER DE İŞİMİZ YOK”

Tekkeköy Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen M.A. bugün Samsun Adliyesinde nöbetçi mahkemede tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. M.A. adliye çıkışı kendisini görüntüleyen haberciye, "Biz devletin insanlarıyız. Biz hiç bir zaman yıkılmadık. Kötü işlerle de işimiz yok. Allah büyüktür. Her şey düzelecek. Her şey yoluna girecek. Ama yılmayacağım, ayakta duracağım. Siz de büyüklerim olarak beni utandırmayın. Ayaktayım. Yıkılmayacağım" ifadelerini kullandı.

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