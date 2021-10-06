Türkiye Gazetesi

Bir hayırsız evlat cinayeti haberi de İzmir'den geldi. 96 yaşındaki kadın, 71 yaşındaki oğlu tarafından canice öldürüldü. Başı taşla ezilen talihsiz kadın, feci şekilde can verdi. Ekipler tarafından yakalanan zanlının, psikolojik sıkıntılarının olduğu ifade edildi.

YAŞLI KADININ ÇIĞLIKLARI ETRAFI İNLETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Osman Aksüner Mahallesi 5728 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre evden kadın çığlıkları sesi duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fatma Saman'ın (96) başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Fatma Saman ile aynı binada altlı üstlü yaşayan oğlu Mehmet Saman (71), annesini öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Fatma Saman'ın cansız bedeni, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sofrada tartıştığı annesini bıçaklayıp öldürdü Muğla'da bir zanlı, yemek masasında tartıştığı annesini bıçaklayarak katletti.