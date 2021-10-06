Türkiye Gazetesi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, kaçak tütün ticareti yapıldığı tespit edilen 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Derince ilçesinde bulunan iş yerlerinde yapılan aramalarda 26 bin 80 adet içi tütün dolu makaron, 16 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ve 21 bin 434 kilo açık tütün ele geçirildi.

Polis olayla ilgili işlem başlattı.

Giresun'da kilolarca kubar esrar ele geçirildi Giresun'un Bulancak ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 26 kilogram kubar esrar ile 60 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Sapanca'da operasyon: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 adet ruhsatsız AK-47 tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet özel yapım çelik yelek ve içime hazır 2 kilo 118 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.