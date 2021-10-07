Türkiye Gazetesi

Libya İç Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Misurata Uluslararası Havalimanı’nda yetkililerin, Türkiye’ye seyahat eden 4 kişiye ait çantalarda yaptıkları aramada yurtdışına kaçırılmak üzere olan 3 milyon 720 bin euronun ele geçirildiğini bildirdi.

4 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yetkililer, söz konusu paraya el koyarken, 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz eylül ayında ise İç Güvenlik Ajansı’nda görevli 5 kişi görevi kötüye kullanma ve döviz kaçakçılığı şüphesi ile Maitika Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Sahte döviz bozdurmak isterken yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, döviz bürosunda sahte dolar bozdurmak isteyen bir kişi yakalandı.

Sahte dövizle kuyumcuyu dolandırdılar İzmir’in Buca ilçesinde 2 kadın, girdikleri kuyumcuda sahte dolarla altın satın aldı. Kadınların olayın ardından bindikleri aracın sürücüsü yakalanarak tutuklanırken, polis 2 kadını arıyor.