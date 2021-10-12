Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay ADANA

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde yerli ve yabancı 300 bini aşkın misafirin katılımıyla festival kaldığı yerden devam etti. Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı, Seyhan Nehri’nin hemen yanında üç gün süren festival Çukurova’nın birbirinden lezzetli yemeklerini konuklarıyla buluşturdu.

Kebapçıların önünde kuyruk hiç azalmadı, pandemi sonrası büyük kayıplar yaşayan esnafın da yüzü güldü.

Türkiye’nin birbirinden ünlü şeflerinin hünerlerini sergilediği festivalde 35 ton et tüketildi.

Adana kebabın ateşini Cumhurbaşkanı Erdoğan yaktı Adana 5. Uluslararası Lezzet Festivali etkinliğine katılan ve kebabın mangal ateşini yakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık Yemek dediğimiz olay ekonomik gücü ve Turizm potansiyeliyle karın doyurmanın çok önüne geçmiş bir sektörü ifade ediyor“ dedi.

Adana'da feci son! Selfie çekerken uçurumdan düştüler Adana'da, Varda Köprüsü civarında selfie çeken iki kişi uçurumdan düştü. Gençlerden biri öldü.