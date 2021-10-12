Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenliği ve asayişi sağlamak için il merkezi olmak üzere Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Manyas, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 151 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 151 şahıstan 32’isi tutuklandı. Öte yandan yapılan aramalarda 22 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 150 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 63 adet kartuş, 8 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 43 adet fişek ele geçirildi.

70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 61 ayrı yere yapılan çalışmada ise il merkezi ile Bandırma, Edremit, Ayvalık, Balya, Gönen, Gömeç, Havran, İvrindi, Burhaniye ve Erdek ilçelerinde 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 70 şahıstan 4’ü sevk edildiği adlî makamlarca tutuklandı ve 66 şahıs da haklarında yapılan işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 1 kilo 172 gram metamfetamin, 161 gram esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 424 adet sentetik ecza hap, 7 gram bonzai, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul'da helikopter destekli huzur operasyonu İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.