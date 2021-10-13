Türkiye Gazetesi

Muhtarlarla toplantı yaparak köylerde yaşanan sorunları ele alan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı konuşmada ziyaret ettiği fabrikaların da çalıştıracak işçi aradığını söyledi.

"İŞ ARAYAN VARSA GÖNDERİN"

Fabrika sahiplerinin “Bayanlara bile biz iş verebiliriz. Küçük ölçekte, ağır olmayan, bayanların yapabileceği işleri verebiliriz" dediğini duyuran Masatlı, "Bilginiz olsun, iş arayan varsa gönderin. Şu anda mermerle ilgili ciddi derecede açık var. Eleman bulamıyorlar” diye konuştu.

Vali Masatlı özellikle mermer fabrikalarında işçi bulunamadığına dikkat çekti...

“HERKES MASA BAŞI İŞ ARIYOR"

Türkiye’nin çok gelişip değiştiğini ve hayat standardının yükseldiğini anlatan Vali Masatlı, “Herkes masa başı iş arıyor. Ama bu memlekette her şeye ihtiyaç var. Toplumda her işin bir karşılığı var. Ama maalesef herkes aynı şeyleri istiyor. Bundan dolayı bizlerde ciddi derecede zorlanıyoruz” dedi.

"MERZİFON OSB ELEMAN BULAMIYOR"

Kentin en büyük iki OSB’sindeki fabrikaların eleman ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayıp muhtarlardan iş arayanların buralara yönlendirmelerini isteyen Masatlı, “İş var, işle ilgili sorun yok. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) de aynı. Orada da eleman bulamıyorlar. Buradaki organize sana bölgesinde de aynı. İş arayanları hemen yönlendiriyorsunuz. İnsanlar iş beğenmediğinden dolayı işsiz. İş bulamadığından dolayı değil” ifadelerini kullandı.

Günde 200 TL’ye çalışacak işçi bulamıyorlar Türkiye’de işsizlik yüzde 12 civarında seyrederken “iş beğenmeme” eğilimi de artıyor. Özellikle imalat ve hizmet sektörlerinde binlerce açık pozisyon olduğu ancak işsizlerin bu işlere rağbet göstermediği belirtiliyor.

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