Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Yıldırım Belediyesi’nin, geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla ilçeye kazandıracağı ‘Atık Getirme Merkezi’nde sona yaklaşılıyor.
Yiğitler Mahallesi’nde inşâ edilen ettiği ‘Atık Getirme Merkezi’nde sona yaklaşılıyor. 3 bin metrekare alan üzerine kurulacak ‘Atık Getirme Merkezi’nde vatandaşların ahşap, cam, plâstik, metâl, giysi, kâğıt, pil ve yağ gibi 14 farklı sınıfta getirdikleri atıklar depolanacak.
Tesiste toplanacak atıklar ise lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderilerek geri dönüşümü sağlanacak.
Geri dönüşüme kazandırılamayan diğer atıklar ise mevzuata uygun bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili tesislere yönlendirilecek. Proje kapsamında israfın önüne geçilerek, kaynaklar daha verimli kullanılabilecek.
Yılmaz, “Çevre kirliliği bütün dünyada giderek büyüyen, büyüdükçe içinden çıkılamaz bir hâl alan ve geleceğimizi tehdit eden bir mesele."
"'ATIK GETİRME MERKEZİ'Nİ' HAYATA GEÇİRİYORUZ"
14 farklı sınıfta atıkların depolanması için ‘Atık Getirme Merkezi’ni hayata geçirdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çevre kirliliği bütün dünyada giderek büyüyen, büyüdükçe içinden çıkılamaz bir hâl alan ve geleceğimizi tehdit eden bir mesele. Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en güzel çalışma ise geri dönüşüm çalışmaları. Biz de bu noktada önemli bir çalışmanın altına imza atıyor ve bütün dünyada giderek büyük bir çevre sorunu haline gelen ambalaj atıkları, elektronik atıklar, tekstil atıkları, lâstik, akü gibi atıklar başta olmak üzere 14 farklı sınıfta atıkların depolanacağı ‘Atık Getirme Merkezi’ni hayata geçiriyoruz. ‘Atık Getirme Merkezi’mizi inşallah birkaç ay içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden Yıldırım’a hayırlı olsun”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.
Emine Erdoğan, "Recycling Industry Dergisi"ne "Sıfır Atık Projesi"ni anlattı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi ile 36 ayda, Külliye yerleşkesinde toplanan 234 bin 244 kilogram değerlendirilebilir atığın geri dönüştürüldüğünü, 25 bin 572,95 kilogram sera gazı salınımının engellendiğini, 850 bin 476,99 kilowattsaat enerji ve 3 bin 83,78 metreküp su tasarrufu sağladığını bildirdi.
Yıldırım Belediyesi''nde hedef sıfır atık!
‘Sıfır Atık Projesi’ ne destek veren Yıldırım Belediyesi atık yönetim sistemini daha çevreci bir hâle getirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Yıldırım Belediyesi’nin, geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla ilçeye kazandıracağı ‘Atık Getirme Merkezi’nde sona yaklaşılıyor.
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