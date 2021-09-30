Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Dünyaya iyi bakmazsak, gelecek yılların hiç de iç açıcı olmadığını, son yıllarda yaşadığımız felaketler bir defa daha gösterdi. Son aylarda seller, kasırgalar, fırtınalar, aşırı soğuk ve aşırı sıcaklar gösterdi ki, üzerinde yaşadığımız gezegen daha fazla dayanamayacak. Türkiye’de de Emine Erdoğan himayesinde başlayan ve bütün kesimlerin sahiplendiği ‘sıfır atık’ konusunda çok önemli çalışmalara imza atan şirketler; bir taraftan dünyaya verdikleri zararı azaltırken diğer yandan kendi bünyelerine ve ülkeye ekonomik katkı sağlıyor. Bütün elektrik ihtiyacını rüzgâr ve güneşten sağlayan Abdi İbrahim de, çöpe atılan ilaçların sebep olduğu tehlike ve ekonomik kaybın önüne geçmek için dev bir adım atıyor. Sadece 2020 yılında 645 milyon dolarlık bir değer oluşturan şirket, atık ilaçların toplanması için çalışma başlattı. 2030 yılına kadar şirketin karbon ayak izini sıfırlamayı hedefleyen şirket; belediyeler, çevre dernekleri, Sağlık Bakanlığı gibi kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yapıyor.

Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Oğuzcan Bülbül’ün verdiği bilgiye göre; ülkemizde ilaçların ambalaj malzemelerinin geri kazanılması konusunda önemli fırsat var. Halihazırda geçerli olan regülasyonlar, atık ilaçların yakılmasını gerektirmekte olmasına rağmen; önümüzdeki dönemde Paris Anlaşması’nın TBMM’de onaylanması ve AB Yeşil Mutabakat’ın da etkisiyle gündeme gelebilecek mevzuat değişiklikleriyle ilaç endüstrisinde bugün geri kazanılamayan ortalama 5 milyar gram plastik, 2 milyar gram alüminyum ve yaklaşık 3 milyar gram kağıdın ekonomiye kazandırılması ve başka endüstrilere girdi olarak verilebilmesi mümkün olacaktır.

Abdi İbrahim CEO'su Taşpolatoğlu, çözülebilir plastik çalışmasını gıda takviyesi ve ilaçlar ile başlatacaklarını belirtti.

HEDEF, İLK 100

CEO Taşpolatoğlu da dünyadaki değişime katkı sunmak istediklerini, ülkenin 1 milyar dolar olan ilaç ihracatını artırmayı, üretilmeyen ilaçları üretmeyi hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: 109 yıldır ilaç üretiyoruz. Yatırımlarımızı planlarken sürdürülebilirliği ilke edinerek, 2030’da karbon ayak izi sıfır bir şirket olmayı hedefliyoruz. Şirketin yerel operasyonları ile ekonomiye 25 milyon dolarlık da vergi katkısı sağladık. Küresel pazar liderleriyle ortaklıklar sayesinde, ülkeye 70 milyon dolar doğrudan yatırım yapılmasını sağladık. Hedefimiz, dünyanın ilk 100 ilaç şirketi arasına girmek...

KİŞİYE ÖZEL İLAÇ

Abdi İbrahim, plastiklerin yüzlerce yıl doğada kaldığı gerçeğinden hareketle, çalışmalarını ‘doğada çözülebilir plastik’ için yoğunlaştırdı. Süha Taşpolatoğlu, kişiye özel ilaç ve vitamin için çalıştıklarını da söyleyerek, “Çözülebilir plastik çalışmamızı gıda takviyesi ve ilaçlar ile başlatacağız. Ardından kişilerin tahlil sonuçlarını bir sisteme yüklediği, buna göre de ilaç ve vitamin üretip ertesi gün evlerine ulaştıracağımız bir plan üzerinde de çalışıyoruz” dedi.

Avrupa İlaç Ajansı, çocuklarla ilgili korona verilerini inceleyecek Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech'ten 5 ila 11 yaş arası çocuklarla ilgili Covid-19 aşı verilerini ekim ayında, Moderna'dan ise kasım ayında sunmasını beklediğini açıkladı.

Pandemi ilaç şirketlerine 'ilaç' oldu Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden bazıları COVID-19 pandemisinde merkezî bir rol oynadı, yüksek gelir sağladı. Yalnızca 2020’de, dünyanın en büyük 50 ilaç şirketi 851 milyar dolarlık gelir elde etti.