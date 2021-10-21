Türkiye Gazetesi

Bursa'da bir aile paramparça oldu. Sürekli olarak anne babasına ve ablasına şiddet uygulayarak öldürmekle tehdit eden şahsın elinde kurtulmak isterken eline geçen silahı ateşleyen abla, kardeşinin ölümüne sebebp oldu. Suçu tahrik altında ve can güvenliğini korumak için işlediğini söyleyerek beraatini isteyen ablaya mahkemeden kötü haber geldi. Mahkeme talihsiz kadına 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

CANLARINI KURTARMAK İÇİN KOMŞUYA SIĞINDILAR

Olay, geçen yıl eylül ayında Gemlik'in Cihatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ali Yeşildağ, annesi Fatma Yeşildağ'ı (70) evde odaya kilitleyip, dövdü. Fatma Yeşildağ, ilçe merkezinde yaşayan kızı Gülderen'i arayıp, durumu bildirdi. Gülderen Yeşildağ, babası Nazım Yeşildağ (75) ile birlikte mahalleye gitti. Gülderen Yeşildağ ve babası evin önüne geldiğinde, Hasan Ali Yeşildağ'ın saldırısına uğradı. Baba ve kızı, mahalledeki diğer evlerine sığındı, Hasan Ali Yeşildağ da kapıya dayandı. İkinci kata çıkan Gülderen Yeşildağ, kapıyı zorlayan kardeşi Hasan Ali Gülderen'e evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasan Ali Yeşildağ, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Gülderen Yeşildağ tutuklandı.



DAVA YARGITAY'A TAŞINACAK

Hakkında 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Gülderen Yeşildağ, karar duruşmasında yaptığı savunmada, "Kasten öldürmedim. Korkuyla davrandım. Bizim evlerimiz bile artık güvenli değildi. Babam, annem, ben güvende olmak için dağlara çıktığımız oluyordu. Kazayla oldu" dedi. Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda sanık Yeşildağ'a 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bursa Barosuna kayıtlı sanık avukatı Mustafa Ercan Tuncel, 10 Haziran 2021 tarihinde Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği hapis kararı ile ilgili Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi'ne başvurdu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi mahallî mahkemenin verdiği kararı onayarak, Gülderen Yeşildağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yeşildağ’ın avukatı Mustafa Ercan Tuncel, verilen kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını söylerken, Bursa'daki kadın platformu üyeleri, cumartesi günü, Gülderen Yeşildağ'a destek vermek için yürüyüş yapacaklarını belirtti.

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