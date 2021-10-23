Türkiye Gazetesi

Kayseri’de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bulunan kemikler, çevre halkı korkuttu. Kemiklerin kime ait olduğu ve nasıl bu bölgeye geldiği bilinmezken, uzmanlar tarafından çalışma başlatıldı.

7 ADET İSKİLET BULUNDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve ilk etabı tamamlanan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerinde süren kanal çalışmaları sırasında bugüne kadar toplam yedi adet iskeletin bulunduğu belirtilirken, bölgenin geçmiş tarihte mezarlık olup olmadığı ise merak konusu oldu.

ÇALIŞMALARLA BERABER ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kazı çalışmaları sırasında yüzeye çok yakın olduğu gözlenen iskeletlerle gün çalışmalarla birlikte gün yüzüne çıktı.

MAHALLE SAKİNLERİNDE MERAK UYANDIRDI

İskeletlerin görüldüğü alanda devam eden çalışmalar ise ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Yapılan kazılarda bulunan iskeletlerin ne zamana ait olduğu da mahalle sakinlerinde merak uyandırdı.

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