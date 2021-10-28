Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi Sultan Beyazıt Caddesi ve Firuze Caddesi kavşağında meydana geldi. S.T. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak önce takla attı ardından da yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada sürücüsü S.T., otomobilde yolcu olarak bulunan M.T. ve H.K. yaralandı.

OTOMOBİLİ 1 AY ÖNCE ALMIŞ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve kontrol amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Öte yandan S.T.’nin kaza yaptığı otomobili bir ay önce aldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Dalaman'da feci kaza, çok sayıda yaralı var Muğla-Fethiye yolunda meydana gelen kazada seyir halindeki araç bir anda önüne çıkan başka bir otomobil ile çarpıştı. Feci kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza kavgası cinayetle sonlandı Kırklareli'de iki otomobil kaza yaptı. Ardından kavga yaşandı. Bir kişi aldığı darbelerle hayatını kaybetti.