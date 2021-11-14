Türkiye Gazetesi

Güney Amerika’dan Rusya’ya, ABD’den Pakistan’a kadar dünyanın dört bir yanından ilgiyle izlenen Türk dizileri, Türk kültürü ve değerlerinin tanıtılmasında önemli bir katkı sağlarken Türkiye’ye Türkçe öğrenmek için gelen uluslararası öğrenci sayısının da artmasında rol oynuyor. Türk yapımı diziler sayesinde Türkçe öğrenmek için Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerden biri de Hitit Üniversitesi TÖMER öğrencilerinden Pakistanlı tıp doktoru İman Baloch.

"TÜRKİYE'YE GÜVEN DUYMAYA BAŞLADIM"

Pakistan’da Tıp Fakültesinde eğitim gördüğü dönemde Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde Türkiye’ye ilgi duymaya başlayan Baloch, internetten yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye’de tıpta uzmanlık eğitimi almaya karar verdiğini anlatarak, "Yaptığım araştırmalardan sonra Türkiye’ye iyice güven duymaya başladım. Burada, Türkçeyi öğrendikten sonra TUS sınavına girip kardiyoloji alanında bir süre çalışmayı planlıyorum. Burada alacağım eğitim ve tecrübeyle ülkeme gitmek istiyorum” şeklinde konuştu.

"İNSANLAR BEKLEDİĞİMDEN DAHA SICAK"

Türkiye’yi ve Çorum’u beklediğinden çok daha sıcak ve sevecen insanların olduğu bir yer olarak bulduğunu dile getiren Baloch, şunları söyledi: “Pakistan’da Diriliş Ertuğrul dizisini izlerken Türkçeye merakım oluşmuştu. Türkçeyi çok ilginç şekilde izlediğim Türk dizilerinden öğrenmeye başlamıştım. Ardından Türk yemeklerine ve Türk kültürüne yakın ilgi duydum. Gördüğüm kadarıyla Türkiye ve Pakistan kardeş ülkelerin birbirine yakın kültürleri var. Buraya geldiğim için mutluyum.”

DİZİ KÜLTÜREL TANITIM ARACI

Hitit Üniversitesi’nde ilk dönemlerde 60-80 civarında olan uluslararası öğrenci sayısının, bu yıl bini geçtiğine işaret eden Dr. Öğretim Üyesi Toman, şunları kaydetti: “Türkiye’nin son dönemde aktif dış politikası, kamu diplomasisi alanındaki başarısı dünyadaki konumunu giderek güçlendiriyor. Türk kamu diplomasisinin başarısında önemli bir diyalog ve kültürel tanıtım aracı olan dizi sektörü, ciddi rol oynuyor. Üniversitemize eğitim için gelen uluslararası öğrencilerin çoğunluğunun Türk dizileri sayesinde Türk halkını tanıma imkanı bulduğunu ve bu vesileyle lisans eğitimi için, Türkçe öğrenmek için Türkiye’ye geldiğini görüyoruz. Bu oldukça dikkat çeken bir düzeyde. Şu anda dünyanın dört bir tarafından gelen uluslararası öğrenci üniversitemizde eğitim görüyor.”

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