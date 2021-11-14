Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da cezaevinden izinli çıkan mahkum korku dolu anlara sebebp oldu. Oturduğu evi ateşe verdi, dumandan etkilenen bina sakinlerini ise itfaiye kurtardı. Yangın, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. 34 yaşındaki İ.K., Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli olarak çıktı. Evine giden mahkum iddiaya göre, bunalıma girerek evini ateşe verdi.



KADIN VE ÇOCUKLAR DUMANDAN ETKİLENDİ

Alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, binada dumandan etkilenen kadın ve çocukları dışarı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Binanın boşaltılmasının ardından ekipler, tazyikli su ile yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, evini yaktığı iddia edilen İ.K.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs 3 iş yerini soydu Sarıyer’de kaldığı cezaevinden izinli olarak çıkıp 3 farklı iş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevine tekrar gönderilen şahsın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Cezaevinden izinli çıkan adam babasını öldürdü Adana’da cezaevinden izinli olarak çıkan S.K. tartıştığı babasını banyoda boğazını kestikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.