Türkiye Gazetesi

Kazalar, Tekkeköy ilçesinde bulunan Receboğlu Kavşağı'nda viyadük üzerinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı ilk kazanın ardından diğer kazalar da peş peşe geldi. 200 metre alanda 11 araç daha kazaya karıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi hastaneye götürdü. Toplamda 14 aracın karıştığı kazada 1 polis otomobili de hasar aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk’un bulunduğu araç da arkadan darbe alarak maddi hasar yaşayan araçlardan oldu.

Polis ekiplerince yol trafiğe kapatılarak araçlar için çekici çağrıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Direksiyonda sızdı, kaza yaptı yine de uyanmadı Samsun'da bir genç, traktör kullanırken sızıp kaldı, kaza yaptı. Buna rağmen uykusuna devam etti.

Tekirdağ'da askeri araç kaza yaptı: 14 yaralı Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde askeri personel taşıyan servis ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 14 askeri personel yaralandı.