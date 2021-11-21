Türk Hava Yolları'nda (THY) Airbus A330 pilotu olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine, tatil için Meksika'nın kuzeybatısında yer alan Baja California'ya gitti. Burada, motosikletle tura çıkan 55 yaşındaki kaptan pilot, trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan Blaine, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. THY, pilotun vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.
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THY pilotu Meksika'da hayatını kaybetti
THY'de kaptan pilot olarak görev yapan Ambrose Blaine, Meksika'da motosiklet kazası geçirdi. Blaine, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Türk Hava Yolları'nda (THY) Airbus A330 pilotu olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine, tatil için Meksika'nın kuzeybatısında yer alan Baja California'ya gitti. Burada, motosikletle tura çıkan 55 yaşındaki kaptan pilot, trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan Blaine, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. THY, pilotun vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.
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