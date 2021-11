Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Eskiden her evde birer sandık yer alır, annelerimiz özenle içini kıymetli örtü ve dantellerle doldururdu. Günümüzde ise artık eski amacıyla ve eskisi kadar sık kullanılmasa da sandık, küçük büyük herkeste nostaljik duygular uyandıran bir mobilyaya dönüştü. Sizde şu an çeyizinizi, gelinliğinizi, çocuğunuzun küçülen bebeklik kıyafetlerini saklamak için sandıktan ya da baza altı bohçalardan yararlanıyor olabilirsiniz. Ancak bu tarz depolama işlemlerinde bir süre sonra maalesef ‘sandık lekesi’ denilen istenmeyen lekelerle karşılaşabilirsiniz. Kumaşların havalandırılmadan aynı şekilde ve aynı ortamda uzun süre saklanması sandık lekesine davetiye çıkaracaktır. Bu lekeler hemen hepinizin bildiği gibi sarı ve tonları olarak ortaya çıkar. Hem kumaşlara hem de dantellere zarar vermeden bu can sıkıcı lekelerden kurtulmak aslında mümkün.



Lekelenen şeyin türüne göre ‘karbonat ve su’, ‘süt ve su’, ‘tuzlu su’ ve ‘süt ve şeker’ karışımları size yardımcı olacaktır.

Öncelikle sararmış kumaşınızı bir leğene koyun ve üzerine soğuk su dökün. Ardından karbonatı da ekleyip, çözünmesini bekleyin. Daha sonra kumaşı ovup bu suda yaklaşık olarak bir saat bekletin. Sürenin sonunda duruladığınız kumaşı kurumaya bırakın. Uygulama sonrasında sarı lekeden kurtulduğunuzu göreceksiniz.

SANDIK LEKELERİNİ ENGELLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Lekelerle uğraşmak istemiyorsanız belirli süre aralıklarında kumaşları çıkararak havalandırmalısınız. Hatta yıkayıp kurutup, tekrar hava almalarını engelleyecek vakumlu poşetlerle kaldırarak sandık lekelerinin önüne geçebilirsiniz.

