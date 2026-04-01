Kaydet

Samsun’un Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, üç gün önce sabaha karşı saat 03.50 sıralarında meydana gelen olayda, iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki Y.S. ile 20 yaşındaki G.C. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü münakaşa başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Y.S., G.C.’ye önce tokat attı, ardından yere yatırarak tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. Çevredeki bir vatandaşın kavgayı ayırma çabaları yetersiz kalırken, darbedilen G.C. belindeki silahı çıkararak kendisine saldıran Y.S.’ye 4 el ateş etti. Kurşunların sırtına ve kalçasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Y.S., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan zanlı G.C., Bafra Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası