Türkiye Gazetesi

Mal anlaşmazlığı, akrabaları bu defa Batman'da birbirine düşürdü. Arazi yüzünden kavgalı olan şahıslar, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine karşılıklı silahlar çekildi. Çatışma sonrası 3 kişi ağır yaralandı.

KAVGADA BİR ARAÇ DA ETEŞE VERİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Belde Mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba oldukları belirtilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada bir araç da ateşe verildi.

Silahlı kavgada yaralanan Hüsnü D. (37) özel bir hastaneye, Mazlum D. (24) ile Hakan D. (37) ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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