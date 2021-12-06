Türkiye Gazetesi

İzmir’in Çeşme ilçesi açıkları Karaada kuzeyinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 1 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayrıca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 5 Aralık'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Çeşme açıklarında 55, Seferihisar açıklarında 24 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Kurtarılan 80 düzensiz göçmenin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

Fransa'da çocuk göçmenler Paris'te köprü altında hayata tutunmaya çalışıyor Fransa'nın başkentinde aralarında çocuklu ailelerin ve refakatsiz çocukların da olduğu göçmen grubu soğuk hava koşullarına rağmen köprü altındaki tünellerde yaşam mücadelesi veriyor.

Yunanistan'ın ölüme itti, Türkiye ölümün kucağından aldı: 52 göçmen kurtarıldı Yunanistan unsurları, İzmir'in Dikili ve Seferihisar açıklarında 52 düzensiz göçmeni Türk kara sularına itti. Ölümün pençesine atılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.