Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de meydana gelen zincirleme kazaya, bir ambulansta karıştı. Devrilen ambulans yaklaşık 25 metre sürüklenerek kaldırıma çarparak durabildi. Olayda 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.

OTOMOBİL AMBULANSA ÇARPTI

Kaza, Edremit ilçesi Çanakkale Çevre Yolu'nun Cenmetayağı Mahallesi Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin K. idaresindeki otomobil, Edremit Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli Remzi B.'nin kullandığı ambulansla çarpıştı.

Kazda devrilen ambulans yaklaşık 25 metre sürüklenerek kaldırıma çarparak durdu. Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil ise kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman D. yönetimindeki otomobile çarparak durabildi.

Kazada ambulansta görevli sürücü Remzi B., ambulansta görevli personel Rıza O. ve Yasemin E. ile otomobilin sürücüsü Metin K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 ekipleri müdahale etti.

Kazada yaralananlar ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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