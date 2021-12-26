Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in iki Pitbull tarafından parçalanması bütün Türkiye’yi derinden sarstı. Bu olayın üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen İstanbul’da da iki çocuk Pitbull’un hedefi oldu.

ÇOCUKLARI YARALADI

Cumhuriyet Mahallesi, Akşemsettin Sokak'taki parkta bulunan basketbol sahasında basket oynayan Muhammed Can Değirmenci ile Samet Eren Özger, sahipsiz ve tasmasız köpeğin saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan 2 çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS, SAHAYI KONTEYNERLER İLE KAPATTI

Bu arada, polis ekipleri, basketbol sahasının kapısını çöp konteynerleri ile kapatarak saldırgan köpeğin kaçmasını engelledi. Belediye ekipleri, köpeği Sultangazi Hayvan Barınağına teslim etti. Saldırıya uğrayan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Yine pitbull yine dehşet: 13 yaşındaki çocuğa saldırdı Denizli'de pitbull cinsi köpek, 13 yaşındaki çocuğa saldırarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan çocuk taburcu edildi.



Pitbulların saldırısına uğrayan minik Asiye'nin doku nakli tamamlandı Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in doku nakli ameliyatı tamamlandığı bildirildi. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından Asiye'nin doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan, "Operasyon gayet güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi. Asiye'nin sağlığına kavuşması 1 yılı bulabilir." dedi.