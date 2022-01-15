Türkiye Gazetesi

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde iki katlı bir evin birinci katında meydana gelen olayda iddiaya göre 20 yaşındaki Tebarek Arbeş 15 yaşındayken 26 yaşındaki Muhammed Rıza el-Mahmud ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 3 yaşında çocuğu olurken kıskanç koca karısının telefonunu elinden alarak sadece ailesiyle görüştüğü sıralarda vermeye başladı. Kıskançlık yüzünden sürekli karısını dövmeye başlayan Mahmud, 9 Ocak günü eşi Tebarek’e ailesiyle görüşmesi için telefonunu verdi o sırada telefona mesaj geldi. Cani koca mesaj geldiği için eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek 7 aylık hamile olan eşini 3 yaşındaki çocuğunun önünde darp etti. Eşini bıçakla yaralayan cani koca ipe bağladığı eşinin üzerinde sigara söndürdü. Günlerce işkence uygulayan Mahmud 13 Ocak günü eşini tekrar öldüresiye dövdü. Kanlar içinde kalan kadın bilincini kaybedince cani koca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

HAMİLE KADIN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı kadını ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Kadının darba bağlı travma geçirdiği, vücudunun çeşitli yerlerinde darp, bıçak ve yanık izlerinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca kadının vücudundaki yaraların 5 gün öncesine ait olduğu bıçak izlerinin kabuk bağladığı da tespit edildi. Eşiyle birlikte hastaneye gelen Mahmud, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Amirliği tarafından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. İfadesinde, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü öne süren Mahmud, “Telefonuna mesaj geldi. Telefonunun nerede olduğunu sorduğumda cevap vermedi. Kendimi kaybedip yumruklamaya başladım. Kendime geldiğimde kanlar içerisindeydi” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmud, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren kadının beyin kanaması geçirdiği, bebeğinin ve kendisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 3 yaşındaki çocuğunun ise yakınları tarafından alındığı belirlendi.

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