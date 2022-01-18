Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan’da yıllardır kimliksiz yaşayan Bülent Başaran, Şırnak’ta vatani görevini yaptıktan sonra kimliğini kaybettiğini nüfus müdürlüklerine kimlik başvurusunun ise olumsuz sonuçlandığını söyledi. Kimlik bilgilerinin silindiğini söyleyen Başaran, kimliği olmadığı için resmi işlemlerini yapamadığını ifade etti. Hiç evlenmeyen ve sosyal güvenceye sahip olmayan Başaran, mahalledeki vatandaşlar sayesinde kendisine kalacak yer ve günlük işler bularak hayatına devam ediyor. Hastalandığında hastaneye gidemeyen kimliği olmadığı için iş başvurusunda bulunamayan Bülent Başaran HES kodu alamadığı için alışveriş merkezlerine giremiyor toplu taşımada kullanamıyor. Bülent Başaran’ın hayat hikayesi ise ‘Ne yaşar Ne Yaşamaz’ filmini akıllara getirdi.

“ASKERDEN SONRA KİMLİĞİM KAYBOLDU”

Her insan gibi sadece kimliğe kavuşmak isteyen Bülent Başaran, “Her yere müracaat ettim ama kimse beni dinlemedi. Hastaneye gidemiyorum, aşı olamıyorum. İş olduğu zaman çalışıyorum. İş olmadığı zaman mezarlıklara bakıyorum. Mezarlıklar müdürlüğüne yazılma istiyorum ama kimlik olmadığı için yazamıyorlar. Askerden sonra kimliğim kayboldu. Sadece benim değil birçok arkadaşımın kimliği kayboldu. Menenjit hastalığı geçirdikten sonra her şey kayboldu” dedi.

35 YILDIR KİMLİĞİ YOK

Askerlik yaptıktan sonra kimliğinin ve verilerinin kaybolduğunu ifade eden Başaran, “Askerliğimi Şırnak’ta yaptım. Ondan sonra her şey kayboldu. Kimlik de kaybolduktan sonra hiçbir şeye ulaşamadım. Nereye gidersem kapılar kapalı. Hiçbir yer de bana yardımcı olmadı. Ailem yok. Tek başıma yaşıyorum. Bende her insan gibi kimliğim olsun istiyorum. Her yere gidebileyim. Ama kimlik olmayınca hiçbir yere gidemiyorsun. Otobüse bineceğim ama HES kodu olmadığı için otobüse de binemiyorum. 35 yıldır kimliğim yok” şeklinde konuştu.

NE YAŞAR NE YAŞAMAZ KAYIP BİR ADAM

Yıllardır Başaran'a yardımcı olduğunu söyleyen Cihan Şanverdi, “ Bu mahalleye taşındığımızdan beri arkadaşın durumunu öğrendik. Kalacak yeri yok. Kimliği olmadığı için iş bulamıyor, sigortası yok. Ayrıca kendisi aşı olamıyor, test yaptıramıyor. Kaldığı yeri biz sağladık. Bizim evin ek kısmında kalıyor. Ne iş bulursa onu yapıyor. Gündelik geçiştiriyor. Kimlik için başvuruda bulunduk. Karakollara giderek derdimizi anlatarak ifade verdik. Belgeler Ankara’ya gitti söylendi ama ne zaman Nüfusa sorsa bir türlü geri dönüşü olmuyor. Biran kimlik sahibi olursa sanıyorum sosyal haklardan yararlanabilir. Sağlık sorunlarını, sigorta ve iş sorunlarını çözebilir. Yoksa ne yaşar ne yaşamaz kayıp bir adam” ifadelerini kullandı.

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