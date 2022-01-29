Türkiye Gazetesi

Edirne'de Ahtohn Panayotov isimli yabancı sürücünün yönetimindeki Bulgaristan plakalı tır ile, Elvin Karakoç idaresindeki otomobil ve Gamze K. idaresindeki araç çarpıştı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücülerinden Elvin Karakoç hafif yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerine gelen polis ekipleri tır sürücüsüne ve diğer otomobil sürücüsü Gamze K.'ye alkol kontrolü yapmak istedi. Yapılan kontrolde tır sürücüsünün 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi.

COVİD'Lİ ÇIKTI

Otomobil sürücüsü Gamze K. ise alkol metreye üflemek istemedi. Yapılan araştırmada Gamze K.'nın Covid-19 hastası olduğu ortaya çıktı. Alkollü tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülürken, Covid-19 hastası Gamze K.'de hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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