Türkiye Gazetesi

Avcılar’da 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Kübra Ece’nin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

29 Ocak akşamı bir arkadaşının doğum günü için Esenyurt'taki bir kafede arkadaşlarıyla bir araya gelen Ece, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla Beylikdüzü’ndeki evine dönmüştü.

Ancak, Ece gecenin ilerleyen saatlerinde gelen bir telefonla ayrıldığı eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.’nin evine gitti.

Bir süre sonra evde yapılan konuşmaların ardından genç kız 4’üncü kattan atlayarak hayatını kaybetmişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay sırasında evde olduğu öğrenilen 7 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ece'nin ailesi ise kızlarının ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Genç kızın ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ortaya çıkan görüntülerde genç kızın bir anda koşarak balkona geldiği ve kendisini aşağı attığı görülüyor. Görüntülerde genç kızın peşinden bir kişinin koşarak yakalamaya çalıştığı da görülüyor.