Türkiye Gazetesi

Evinde kaldığı patronunun 600 bin lirasını çalıp, Kütahya'ya kaçan şahıs yakalandı. Olay, Göktürk Mahallesi Kirazlıyalı Sokak'ta yaşandı. Polise başvuran işadamı S.K, evde 600 bin lirasının çalındığını söyledi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, parayı çalan kişinin işadamının 2 ay önce iş vererek yanında kalmasına izin verdiği Erkan T. olduğunu belirledi.



PARALARI ALIP KÜTAHYA'YA KAÇTI

Hırsızlığın ardından Kütahya'ya kaçan Erkan T. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Zanlı ile birlikte toplam 490 bin 707 lira da ele geçirildi. Şüphelinin farklı suçlardan 4 adet kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.



Zanlının şüphelinin parayı çaldıktan sonra kaçma anları kameraya yansıdı.



İstanbul’da futbolcudan eski takımına hırsızlık şoku Üsküdar’da amatör futbol takımlarından Selami Ali Yeşil Saha Spor Kulübü, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle takımdan çıkardıkları eski futbolcuları tarafından soyuldu. Gece kulüp binasına giren eski futbolcu 2 adet bilgisayarın yanı sıra bir miktar da para çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Böyle hırsızlık görülmedi: Nakliyeci kiralayıp komşu esnafa eşya taşıttı Antalya’da yaşanan hırsız olayı ağızları açık bıraktı. Antalya’nın Serik ilçesinde hırsız, bir iş yerindeki beyaz eşyaları çalmak için kamyonetle beraber dükkana yanaştı. Eşyaları kamyonete taşırken zorlanan hırsız, çevredeki esnaflardan yardım istedi. Esnaf ise hırsızı dükkanın elemanı zannederek beyaz eşyaları tek tek kamyonete yükledi. O ilginç anlar ise kameralara kaydedildi.