Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi Polisevi önünde meydana gelen olayda iddiaya göre hacizli yakalamalı araması olan Özkan A. aracıyla birlikte polis memuru Nurullah Dadaş tarafından durduruldu. Polis memuru Dadaş, sürücü Özkan A.’dan aracın evraklarını istedi.

YERDE 15 METRE BOYUNCA SÜRÜKLEDİ

Şahıs evrakları vermek istemeyince aracın anahtarsız çalıştırma özelliğini kullanarak olay yerinden hızlıca kaçtı. Durumu fark eden polis memuru şahsı durdurmak için elini emniyet kemerine doladı. Şahıs gaza basınca dadaş yerde yaklaşık 15 metre boyunca sürüklendi. Şahıs trafiğe tersten girerek olay yerinden uzaklaştı.

POLİS MEMURU YARALANDI

Ekiplerin takibi üzerine araç kapalı otoparkta bulunurken Özkan A.’nın kendi isteğiyle polis karakoluna teslim olduğu öğrenildi. Polis memuru Nurullah Dadaş ise olaydan hafif sıyrıklarla kurtulurken tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bu anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



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