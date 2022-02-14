Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

İlk olarak yatak odanızda bir televizyon varsa kaliteli bir uyku için vedalaşmanız gerekiyor. Çünkü tele-vizyon kapalıyken bile yaydığı sinyallerle beyninizin dinlenmesine izin vermez. Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey ise beslenmeniz. Akşam yemeklerinde hafif gıdalar yemeniz gece midenizin rahat etmesini sağlayacaktır. Muz melatonin hormonunu arttırarak vücudunuzun rahatlamasına hâliyle de uykuya dalmanızı kolaylaştırır. Melatoninin vücuttaki asıl işlevi, uyku-uyanıklık döngülerini düzenlemektir.

Aman dikkat! Akşam 21.00 ile 22.00 saatleri arasında salınımı artmaya başlayan melatonin, 02.00 ile 04.00 saatleri arasında en üst seviyeye ulaşarak zirve yapar. Bu yüzden vücudun günlük temposunun kusursuz ayarlanması için bu saatleri uykuda geçirmekte fayda var.

Koronavirüs, uyku düzenini bozuyor Covid enfeksiyonunu ağır geçirenlerde uykusuzluk probleminin arttığı, bir kısmında bunun olduğu bildirildi.

Uykusuzluğun ilacı Akdeniz diyetinde saklı New York’taki Columbia Üniversitesinde yapılan bir çalışma, Akdeniz diyeti ile beslenenlerin daha az uykusuzluk çektiğini ortaya koydu.