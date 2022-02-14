Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği tarafından Fatih Eminönü’nde taksicilere denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde emniyet kemeri olmayan 2 taksi şoförüne 196’şar TL para cezası kesilirken taksimetresi açık olmayan taksi şoförüne ise 16 bin lira para cezası kesildi. Denetim noktasında Aksaray’dan Eminönü’ne turistleri getiren taksicinin taksimetresinde 250 lira yazması ise polislerin dikkatinden kaçmadı.

TAKSİCİDEN TAKSİMETRE OYUNU

Durdurulan taksi şoförü Göksel Zevkler’e bin 823 lira, emniyet kemerinden ise 196 lira ceza uygulandı ve belediye puanı da düşürüldü. Trafikten men edilen taksi, araçtaki bir düğmenin taksimetreye etkisi olup olmadığının belirlenmesi için emniyet otoparkına çekildi. Göksel Zevkler yabancı turistlerin şehir turu yapmak istediğini iddia ederken, turistler ise polis ekiplerine Aksaray’dan Taksim’e gitmek istediklerini söyledi.

“YAKIN MESAFE DİYE AÇMADIM”

Taksimetre açmamasını savunan Şahin, “Türk yolcu yabancı değil. Yakın mesafe diye açmadım. 20 liraya geliyoruz. Abartılacak bir şey yok. Yolcumuz Türk onlarla da konuşabilirsiniz. Herhangi bir fiyat vermiş değilim. Durak yolcusu olduğu için böyle şeylere gerek duymuyoruz. Otellerle çalışıldığı için böyle durumlarda taksimetre açmaya gerek yok. Çünkü gelinen mesafe belli 20 lira. Yolculara da sorabilirsiniz. İsteyip istememek önemli değil, önemli olan otel yolcusu olması biz duraktan gidip hizmet vermişiz. Açmamız gerekiyor da ben açmıyorum 20 lira sonuçta yapacak bir şey yok ceza kesiyorlar” şeklinde konuştu.

İstanbul’da taksimetre kuyruğu havadan görüntülendi İstanbul’da yapılan yüzde 36’lık yeni yıl zammı nedeniyle taksimetrelerini güncellemeye Bağcılar’daki servise gelen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.