Türkiye Gazetesi

Mersin'de define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında meydana gelen patlama sonrası göçük oluştu. Ses üzerine vatandaşların ekiplere haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, göçük altında kalan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çelebili Mahallesi Karsu mevkinde, define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı ile üzerine bölgeye öne jandarma ekipleri, ardından itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ortak çalışmasıyla, patlama sonucu tünelde oluşan göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Binay'ın cesedine ulaşıldı. Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Dehşet anları... Define ararken öldü Aksaray’da define aramak için kazdığı iddia edilen tünelin üzerine çökmesi sonucu göçük altında kalarak ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Kaleyi gezen kadın 6 metre yükseklikten definecilerin üzerine düştü Niğde Kalesi'ni gezen bir kadın, altı metre derinlikteki çukura düştü. Kalenin altında tünel kazan iki kişinin üzerine düşen kadın, hastaneye kaldırıldı.

50 yıldır define avcıları tarafından tahrip ediliyor: Tarihi kilise çökmek üzere Van’da Aksorik Dağı eteklerinde bulunan tarihi Saint Stefanos Kilisesi defineciler tarafından tahrip edildi. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 17’nci yüzyıldan kalma kilise restorasyon edilmeyi bekliyor.