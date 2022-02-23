Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ile 4 şeritli yolda hız ihlali yapan tüm araçların cinsleri, hangi şeritte hız yaptıkları, hız yapılan yerin koordinatı fotoğraf ve video kaydı ile tespit edilebiliyor.

GECE DE HIZ TESPİTİ YAPABİLİYOR

Cihazın ayrı bir özelliği de gece hız tespiti yapmasının yanı sıra araca monte edilmeden seyyar olarak da kullanılabiliyor.

Yağmurlu, karlı ve sisli havalarda da kullanılabilen yerli radar sayesinde hıza dayalı trafik kazalarında azalma olacağı belirtildi.

Hız takibinde yerli radar dönemi: Bu yıl envantere girecek Yurt dışından temin edilen mobil hız tespit sistemlerine karşı daha gelişmiş yerli alternatif üretildi. Yerli olarak geliştirilen mobil hız tespit sistemi bu yıl trafik birimleri tarafından kullanılmaya başlanacak.

Yerli radarla pistlerdeki yabancı cisimlere sıkı takip Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, havalimanlarında pist güvenliğini, yerli ve milli olarak geliştirilen FOD radarı ve gelişmiş kamera sistemleriyle sağlayacaklarını, ilk olarak Antalya Havalimanı'nda kullanılacak radarla pist üzerindeki en küçük nesnelerin anında tespit edileceğini bildirdi.