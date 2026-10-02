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Yaşam

83 yıl sonra MİT arşivinden çıktı! İnönü-Churchill zirvesi Almanları tedirgin etmiş

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83 yıl sonra MİT arşivinden çıktı! İnönü-Churchill zirvesi Almanları tedirgin etmiş
Başlık Resmi83 yıl sonra MİT arşivinden çıktı! İnönü-Churchill zirvesi Almanları tedirgin etmiş

MİT, İsmet İnönü ile Winston Churchill'in 1943'teki Adana görüşmesine ilişkin tarihi bir belgeyi kamuoyuna açtı. Alman konsolosunun görüşmeye dair değerlendirmelerinin yer aldığı belgede, Ankara'nın Almanya'ya verdiği mesaj da aktarılıyor.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk siyasi tarihinin en kritik diplomatik temaslarından birine ışık tutan tarihi bir evrağı kamuoyuyla paylaştı. 1943 yılındaki Adana Görüşmesi’ne ilişkin hazırlanan rapor, MİT’in resmi internet sitesindeki "Özel Koleksiyon" bölümünde erişime açıldı.

Paylaşılan belge, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti İzmir Merkez Amirliği tarafından 8 Şubat 1943'te hazırlanan, İnönü ile Churchill arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Alman konsolosunun değerlendirmelerinin aktarıldığı yazıdan oluşuyor.

83 yıl sonra MİT arşivinden çıktı! İnönü-Churchill zirvesi Almanları tedirgin etmiş
Başlık Resmi83 yıl sonra MİT arşivinden çıktı! İnönü-Churchill zirvesi Almanları tedirgin etmiş

ALMAN KONSOLOSUN TELAŞI BELGELENMİŞ

Belgede, şu ifadelere yer verildi:

"İngiliz Başvekili Churchill'in Adana ziyareti üzerine ilk gün büyük bir telaş gösteren Alman konsolosu, 4/2/1943 günü 160 ve tercüman beşüş bir çehre ile odasına çağırmış ve aynen şunları söylemiştir:

Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair Von Papen'e kat'i teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olurlarsa Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söyleyiniz. Saygılarımla arz eylerim. Z. M. A. "

83 yıl sonra MİT arşivinden çıktı! İnönü-Churchill zirvesi Almanları tedirgin etmiş
Başlık Resmi83 yıl sonra MİT arşivinden çıktı! İnönü-Churchill zirvesi Almanları tedirgin etmiş
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Üzerinde "Churchill ziyareti ve Alman konsolosu" konu başlığı bulunan belgede, kaynak olarak "İzmir Yuvası" ibaresi yer alırken, evrak üzerinde 12 Şubat 1943 tarihli kayıt damgasının da bulunduğu görüldü.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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