Mersin'de işçileri taşıyan servis devrildi, 13 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
İşçi servisi şarampole devrildi: 15 yaralı Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 15 işçi yaralandı.
Tekirdağ'da işçi servisi otomobille çarpıştı 15 kişi yaralandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada tekstil işçilerini taşıyan servis ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi hastanelik oldu.
Mersin'de işçi servisi devrildi, çok sayıda yaralı var
Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen kazada işçi servisinin devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Mersin'de işçileri taşıyan servis devrildi, 13 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Etiketler : mersin,kaza,yaralı,