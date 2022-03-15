Türkiye Gazetesi

Olaylar şehri Adana'da platonik aşık okulda dehşet saçtı. Öğrencilerin gzöü önünde güvenlik görevlisini zorla kaçırıldı. Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde Hilal İ. (24) isimli özel güvenlik görevlisi, çalıştığı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'na gelerek normal bir şekilde mesaisine başladı.

Okulun önüne bir süre sonra siyah renkli bir otomobil geldi ve içinden inen ve Hilal İ.’ye platonik aşık olduğu öne sürülen E.A., okula girerek genç kızı kaçırmak istedi. Hilal İ. şahıstan kurtulmak için okulun bahçesinde koşmaya başladı ancak ayağı takılınca yere düşen Hilal İ. , E.A. tarafından silah zoruyla götürüldü.

HAVAYA 2 EL ATEŞ ETTİ

Şahıs, okulun bahçesinde iki el de havaya ateş ederek Hilal İ.’yi otomobile bindirdi. Platonik aşık, kendilerini bekleyen arkadaşıyla birlikte güvenlik görevlisi Hilal İ.'yi kaçırdı.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU

Top oynamak için okul bahçesinde olan öğrenciler yaşanan olaya saniye saniye şahit oldu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, olayıb hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yapılan incelemelerin ardından güvenlik kameralarını inceledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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