Türkiye Gazetesi

Genel Müdürlüğün Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Orta Karadeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, batısı güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı! 31 Mart 2022 hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Mart 2022 tarihli hava durumuna göre sıcak havalar tüm yurtta iyice etkisini gösterirken Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri için sarı alarm verildi. Kıyı Ege’de rüzgârın hızının 80 km'ye kadar çıkması beklenirken, Marmara ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İl il 31 Mart hava durumu tahminleri..

Meteoroloji'den fırtına ve toz taşınımı uyarısı: Çamur yağacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına, yağış olacak bölgelerde ise çamur şeklinde yağmur olacağı uyarısı yapıldı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

Meteoroloji gün verip uyardı! Kavurucu sıcaklıklar kapıda Soğuk havanın etkisinden çıkan Türkiye, bu defa da kavurucu sıcaklıkların etkisine girecek. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hafta ortasında başlayan sıcaklıklar artarak devam edecek. Sıcaklıkların önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede yükseleceği ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan birçok ilde hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerini göreceği öğrenildi.