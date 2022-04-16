Türkiye Gazetesi

İzmir Güzelbahçe'de 29 yaşındaki D.G babasını bir balık restoranında bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, aralarında babasıyla anlaşmazlık bulunan genç restorana giderek kendisiyle konuşmak istedi. Babasının kendisini içeri çağırması üzerine yanında getirdiği bıçakla babasını boğazından ve koltuk altından bıçaklayan genç olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 54 yaşındaki baba H.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından H.G'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU

Öte yandan olayın ardından restorandan uzaklaşan Haşmet Gürkan’ın oğlu D.G., polis merkezine giderek teslim oldu. İlk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen D.G.’nin babasının küçüklüğünden beri kendisine şiddet uyguladığını, cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Karısını öldüren adam cinayetin sebebini açıkladı, müebbet yedi İstanbul Küçükçemece'de eşi Sıdıka Üner'i 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Üner, mahkemede beraatını istedi. Mahkeme ise ağırlaştırılmış müebbet verdi.