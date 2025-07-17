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850 milyon dolarlık lüks gemi Bodrum'da!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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850 milyon dolarlık lüks gemi Bodrum&#039;da!
Bodrum, Lüks Gemi, Muğla, İtalya, Amerikalılar, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

850 milyon dolara inşa edilen Norwegian Viva adlı yolcu gemisi, 3 bin 581 yolcusu ile Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi.

Bahamalar bayraklı 293 metre boyunda 44 metre genişliğindeki Norwegian Viva isimli gemi, sabah saatlerinde Yuanistan’ın Santorini Limanı’ndan Bodrum’a geldi.

850 MİLYON DOLAR MALİYETLE İNŞA EDİLDİ

2023 yılında İtalya’da 850 milyon dolara maliyetle inşa edilen gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 3 bin 581 yolcu, 1452 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Rodos Limanı’na hareket edecek.

850 milyon dolarlık lüks gemi Bodrum'da! - 1. Resim

70 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki gemi 1646 kabinde 3 bin 950 yolcuyu misafir edebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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