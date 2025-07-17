850 milyon dolarlık lüks gemi Bodrum'da!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Temmuz 2025 16:23 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 16:27 - Güncelleme:

Bodrum, Lüks Gemi, Muğla, İtalya, Amerikalılar, Haber

850 milyon dolara inşa edilen Norwegian Viva adlı yolcu gemisi, 3 bin 581 yolcusu ile Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi.

Bahamalar bayraklı 293 metre boyunda 44 metre genişliğindeki Norwegian Viva isimli gemi, sabah saatlerinde Yuanistan’ın Santorini Limanı’ndan Bodrum’a geldi. İlgili Haber 25 çalışanı var, 4 katlı! Lüks mega yat Fethiye'de 850 MİLYON DOLAR MALİYETLE İNŞA EDİLDİ 2023 yılında İtalya’da 850 milyon dolara maliyetle inşa edilen gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 3 bin 581 yolcu, 1452 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Rodos Limanı’na hareket edecek. 70 METRE YÜKSEKLİĞİNDE Yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki gemi 1646 kabinde 3 bin 950 yolcuyu misafir edebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci