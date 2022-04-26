Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deniz kenarında düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen bir ceset bulundu. Cesedin üzerinden cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz çıktı. İlk yapılan incelemede cesedin düzensiz göçmenlerden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

DÜZENSİZ BİR GÖÇMEN OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde, deniz kıyısında yürüyüş yapan iki vatandaş kıyıda yüzüstü yatar vaziyette birinin olduğunu görerek hemen 112’ye durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler deniz kıyısındaki kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Cesedin üzerinden cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz çıktı. İlk yapılan incelemede cesedin düzensiz göçmenlerden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Cesedin kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tunus'ta 4 tekne battı: 17 göçmen hayatını kaybetti Tunus'un Sfaks kenti açıklarında 4 teknenin batması sonucu 17 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 97'sinin kurtarıldığı belirtildi.

Sınırda yine aynı manzara: Yunanistan, göçmenleri yalın ayak ölüme itti Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda 100’e yakın Suriyeli ve Afgan uyruklu düzensiz göçmen donmak üzereyken bulundu. Yunanistan üzerinden Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenler bir kez daha Yunan zulmüne maruz kaldı. Yunanistan tarafından değerli eşyaları ve kıyafetleri alınan göçmenler yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

BM açıkladı, Akdeniz'de 90'dan fazla göçmen öldü Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Akdeniz'de yaşanan trajedide 90'dan fazla düzensiz göçmenin boğularak öldüğünü açıkladı.