Türkiye Gazetesi

Niğde'de otomobil devrildi, bir aile dağıldı. Feci kazada sürücü canından oldu, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Süleyman Erdoğan (50) idaresindeki 51 BD 538 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Edikli beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

BİR AİLE DAĞILDI

Sürücü olay yerinde can verdi, yaralanan eşi Ümmügülsüm ile çocukları Cemile ve Betül Erdoğan, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yozgat’ta otomobil devrildi, ölü ve yaralılar var Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen kazada otomobil devrildi. 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobil devrildi, ölü ve yaralı var ​Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen kazada otomobil devrildi, 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.