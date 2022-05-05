Türkiye Gazetesi

Ankara'da iki şahsın arasında yaşanan anlaşmazlık kanlı bitti. Nallıhan ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan tartışmanın silahlı saldırıya dönmesi üzerine 1 kişi hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Meyilaliefe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada E.S., A.Ö'ye (50) tüfeğiyle ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzere olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. A.Ö'nün cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, E.S'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çay ocağında silahlı kavga: Yaralılar var Malatya’da bulunan bir çay ocağında silahlı kavga çıktı. Söz konusu kavgada kardeş oldukları öğrenilen 2 kişi yralandı.

Otobüs durağında bıçaklı kavga: Yaralılar var Adana’da otobüs durağında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonrası 4 kişi yaralandı.

Çocukların 'su sıçrattın' kavgası feci sonla bitti Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren bir grup çocuğun 'su sıçrattın' kavgası ölümle bitti. 13 yaşındaki Ömer Talib'i bıçaklayarak ölümüne neden olan aynı yaştaki S.K. ise hapse girdi.

Halı yıkama kavgasında 14 yaşındaki kız komşusu tarafından öldürüldü Kahramanmaraş'ta iki komşunun halı yıkama kavgası 14 yaşındaki bir kızın ölümü ile son buldu.