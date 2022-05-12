İstanbul Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı’nda dün öğlen saatlerinde seyir halindeki iki taksici yolda bekleyen müşteriler için kavga etti. Araçlarından inen taksiciler caddenin ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü.
TAKSİCİLERİN YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
Akan trafiğin ortasında birbirine giren taksicilerin yumruk yumruğa kavgasını vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Vatandaşların uğraşları sonucu sakinleşen iki taksici polis merkezine götürüldü. Taksicilerin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Caddeyi ringe çeviren taksicilerin yumruklu kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Suçüstü yakalanan korsan taksici kendini böyle savundu: Yardımseverliğin cezasını çekiyorum Antalya’da korsan taksicilik yapan sürücü müşteri kılığına giren sivil polisle çevirmede suçüstü yakalanınca "Korsan taksici olduğum doğru değil. Yardımseverliğin cezasını çekiyorum. Para istediğim asılsız. Arkadaş otostop yapıyordu ben de aldım" sözleriyle kendini savundu. 2 ay aracına el koyulan korsan taksiciye 9 bin 125 TL para cezası aldı.