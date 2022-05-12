Türkiye Gazetesi

İstanbul Zeytinburnu’nda yabancı uyruklu iki kişi aynı iş yerinde çalıştıkları ve aynı evde kaldıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Söz konusu şahıslar Sakarya’da yakalanarak gözaltına alındı.

SAKARYA'DA YAKALANDILAR

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde 6 Mayıs günü yaşanan olayda Afganistan uyruklu Ahmet Soltanı, aynı evde yaşadığı Afganistan uyruklu M.H. ve K.H. tarafından defalarca bıçaklanmıştı. Yaralı Ahmet Soltanı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlıları kayıplara karışmıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek, zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli M.D. ve K.H., Sakarya’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yabancı uyruklu şahıs, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Konya'da meydana gelen olayda, kendisinden haber alınamayan yabancı uyruklu Fayzullah Fadai, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beyoğlu’nda asılı Türk bayrağına saldırmışlardı: Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı Beyoğlu’ndaki Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda asılı olan Türk bayrağına saldıran yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alınırken şahıslardan biri “Devlet egemenliği alametlerini aşağılama” suçundan adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu maganda, yoldan geçen kadına yumruk attı İzmir'de genç bir kadın, tanımadığı şahıs tarafından sokakta yumruklandı. Kısa sürede yakalanan zanlı "Uyuşturucunun etkisindeydim" dedi.

Yabancı uyruklu vatandaşlar taşlar ve sopalarla birbirine girdi: Çevik kuvvet harekete geçti Kayseri'de yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup taşlar ve soparala birbirlerine saldırarak kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri gönderildi.