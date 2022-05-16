Türkiye Gazetesi

Yeşilyurt ilçesinin Melekbaba Mahallesi’nde İmbik sokak içerisinde bulunan 3 katlı apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki Ö.Ş. ile 43 yaşındaki babası Mehmet Ş. arasında tartışma çıktı. Yapılan tartışmada babasına ait olduğu ileriye sürülen tabancayla Ö.Ş. babası Mehmet Ş.’nin baş kısmına 2 el ateş açtı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK BABASINI ÖLDÜRDÜ

Başına kurşun isabet eden Mehmet Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken aile bireyleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ö.Ş.’nin, kullandığı suç aleti ile birlikte polise teslim olduğu olayda, Mehmet Ş.’nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Ünlü oyuncunun babası ve kız kardeşi kaza yaptı Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken kazaya karışan kişinin ünlü oyuncunun babası olduğu ortaya çıktı.